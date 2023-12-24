Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hereke ve Hacıevhat Mahallesi'nde H.Ç., S.T. isimli şüphelilere ait 3 ayrı adreste icra edilen aramada, 2 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu, ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde bir araçta ve M.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde, 2 gram bonzai, 1 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Hayrabolu İlyas Mahallesi’nden T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet komando bıçağı, 3 adet çakı, 12 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.