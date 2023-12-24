Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hereke ve Hacıevhat Mahallesi'nde H.Ç., S.T. isimli şüphelilere ait 3 ayrı adreste icra edilen aramada, 2 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu, ele geçirildi. 

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde bir araçta ve M.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde, 2 gram bonzai, 1 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Hayrabolu İlyas Mahallesi’nden T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet komando bıçağı, 3 adet çakı, 12 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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