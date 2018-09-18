Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tartıştı.
Kavganın büyümesi üzerine Emrah A. isimli şahıs, Erkan Acar'ı (28) silahla yaraladı.
Yaralanan Erkan Acar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tartıştı.