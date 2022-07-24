Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bekçilerden birisi açılan ateş sonucu yaralandı.



Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralanan bekçi O.T. (26) ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bekçinin tedavisi devam ediyor.



Polisler, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra, olay yerinde inceleme yapıldı.



Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, olayın ardından hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.