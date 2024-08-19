Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna mermi isabet eden F.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



İncelemelerin ardından F.I'nın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Evde bulunan İ.B. ve O.A. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.



Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.