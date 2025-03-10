Tekirdağ'da sis kaza getirdi: 4 araç birbirine girdi

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü Çorlu-İstanbul Karayolu üzerindeki askeri havaalanı ışıklı kavşakta, T.Y.'nin kullandığı işçileri taşıyan servis midibüsü, önünde seyreden T.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazaya otomobil ile bir TIR daha karıştı. Kazada işçi servisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.