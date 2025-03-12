Tekirdağ'da şoförler kontak kapattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan şoförler, zaman zaman "Ulaşım istifa", "Başkan nerede?", "Esnafın ahı yerde kalmaz" sloganları attı.



Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şenol Turan, gazetecilere, esnafın tüm sorunlarını UKOME'ye taşıdıklarını söyledi.



Merkeze 2017 yılından itibaren iletilen sorunların yüzde 90'ının çözülmediğini öne süren Turan, "Çözüm ve çare bulunamamıştır. Şehrimiz büyümektedir ve 850 bin nüfus şu anda 1 milyon 250 bindir. Bu büyümeye karşılık Ulaşım Dairesi esnafımız hakkında çözüm ve çare bulamamıştır." diye konuştu.



Turan, sorunlarına çare bulunmadığından dolayı belediye önünde toplandıklarını belirterek, taleplerini ısrarla UKOME'ye bildiren esnafın çözüm beklediğini kaydetti.



Bir süre kontak kapatarak belediye civarında bekleyen şoförler, daha sonra araçlarıyla bölgeden ayrıldı.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların alım gücünün korunması ve toplu taşıma hizmetlerinin sürdürebilir kılınması için adil denge gözetildiği belirtildi.



Taşımacılık sektöründe yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlara yüklenilemeyeceği aktarılan açıklamada, toplu taşıma ücretlerine Temmuz 2024'te yüzde 33 oranında zam yapıldığı hatırlatıldı.



Bu yıl da sektör temsilcilerince şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve servisler için yüzde 60 zam talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Büyükşehir Belediyemiz önünde 12 Mart'ta sektör temsilcileri tarafından basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi adına ilgili tüm süreçlere ilişkin idaremiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta olup, yaşanabilecek aksaklıklar titizlikle takip edilmektedir."