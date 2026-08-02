Tekirdağ'da su kaynakları denetimi. 4 işletmeye 4,8 milyon liralık atık su cezası

Tekirdağ 'da çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uyguladı.



Müdürlükten yapılan açıklamada, su kirliliğinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilen 4 işletme hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.



Denetimler kapsamında işletmelere eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli uyarıların da yapıldığı belirtilirken, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.