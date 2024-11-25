Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve dövülmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

’da ve şiddet sonucu hayatını kaybeden bebeğin teyzesi balkondan düşerek can verdi.

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti - 1 Sıla bebek

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti - 2 Sıla bebeğin teyzesi (sağda)

VELAYET DAVASI AÇMIŞTI

Teyze Elif Akyüz, ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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