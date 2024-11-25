Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve dövülmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Tekirdağ’da cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek can verdi.
Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.
Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
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