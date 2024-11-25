Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

Tekirdağ ’da cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek can verdi.

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.