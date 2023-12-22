Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde ''rüşvet almak'', ''taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak'', ''icra işlemlerine müdahale'' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı.

4'ü kamu görevlisi, 4'ü emlakçı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden memurlar E.K. ve M.A. ile emlakçılar S.D.K. ve G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.