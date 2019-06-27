Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.



Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.



Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin sızıntıyı kesme çalışmaları sürüyor.

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sızıntı olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine geldiklerini söyledi.



Vatandaşların güvenliği için etrafın boşaltıldığını ifade eden Kızıltoprak, şunları kaydetti:



"Bölgemizde bir sızıntı olduğu ifade edildi. Burada kimyasal depolama yapan bir tesisimizde formik asit sızıntısı olduğu ifade edildi. Bu da vatandaşlarımızda özellikle göz yaşarması ve koku almada zorluk çekmelerine sebebiyet verdi. Bunun üzerine etrafı boşalttık. Vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Formik asitle ilgili de seyreltim yapmak üzere sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerini yönlendirdik. Olayı tamamen kontrol altına aldık. Yapacağımız iş kokunun giderilmesini sağlamak."