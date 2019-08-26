Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da terör operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.