Tekirdağ’da terör propagandası operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da terör propagandası operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen Ö.G., Ö.O., B.B. ve B.D. isimli dört kişi tespit edildi.

25 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tutuklanarak gönderildi.

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