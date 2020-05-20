Tekirdağ'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Tekirdağ'da Hürriyet Mahallesi'nde Yayla Kent Sitesi'ndeki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.



Bu sırada 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerden 29 yaşındaki Mevlüt Erat'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer işçi 23 yaşındaki Vahyettin Başboğa da ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı.



Başboğa da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve AFAD İl Müdürü Recep Erol da bölgeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.