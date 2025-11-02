Tekirdağ'da trafik denetimi: 50 bin lira ceza yazıldı

Tekirdağ'da trafik polisi kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesinde kurallara uymadığı tespit edilen beş araca, çeşitli maddelerden toplam 50 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin kent genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları çağrısında bulundu.