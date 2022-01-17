Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Cemil A. idaresindeki 59 ADH 210 plakalı otomobil, Ergene-Edirne kar yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden Ö.Y'nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.



Kazada otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43)yaşamını yitirdi, sürücü Cemil A. yaralandı.



Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



TIR sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.

