Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Kapaklı, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ve yasa dışı ekipman ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda madde ve ekipman ele geçirildi

Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde Ö.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 10 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 adet payp ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi’nde G.K.’nin evinde 3 kök kenevir, 55 gram esrar, 2 gram kenevir bitki tohumu ve çeşitli aydınlatma ve havalandırma ekipmanları bulundu.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi’nde M.Ç. ve C.Ç.’nin ev ve araçlarında toplam 170 gram esrar ele geçirilirken, Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde E.U.’nun üzerinde 5 gram bonzai bulundu.

Son olarak Çorlu Yenice Mahallesi’nde M.Ş. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 4 kök kenevir, 328 gram esrar, 84 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 adet kaynatma kazanı, 5 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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