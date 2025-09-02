Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde, 875 gram uyuşturucu, 456 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.