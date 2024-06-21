Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu, ve Şarköy ilçelerinde düzenlediği uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ile mücadele operasyonları çerçevesinde, Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde K.İ., Ö.F.K. ve Y.İ. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucunda; 210 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 640 lira ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi'nde yapılan uygulamada E.A., T.Ö. ve Ş.Ş.Ö. isimli şüphelilerin üst aramasında; 5,03 gram esrar ele geçirildi. Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde O.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1,5 gram esrar uyuşturucu ele geçirildi. Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde Y.H.K., M.B.K. ve B.B.T. isimli şüphelilerin üst aramasında; 2 adet içime hazır halde tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde ise M.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 9 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat geçirildi.

Ayrıca, Kapaklı ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde R.M. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız 1 adet av tüfeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili idari ve hukuki işlem başlatıldı.

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