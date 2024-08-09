Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Şarköy, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik ecza hap, 124 gram esrar, 19 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 975 lira ile 100 dolar ele geçirildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.