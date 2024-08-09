Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte satıcılarına yönelik düzenledi.

Şarköy, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik ecza hap, 124 gram esrar, 19 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 975 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'da otobüs üst geçidin ayağına çarptı: 9 can kaybı

Ankara'da otobüs üst geçidin ayağına çarptı: 9 can kaybı

Hatay'da konteyner yangını

Hatay'da konteyner yangını

Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi tutuklandı

Elektrik kontağı yangın çıkardı

Elektrik kontağı yangın çıkardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...