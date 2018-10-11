Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 19 gram eroin ile 2,48 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.