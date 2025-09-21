Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 297 gram uyuşturucu maddeyle 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
