Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 297 gram uyuşturucu maddeyle 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

