Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da bir evin çatısında 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mürefte Mahallesi'nde bir evde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptığı aramada, çatıda 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu, 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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