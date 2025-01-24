Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mürefte Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, evde yaptığı aramada, çatıda 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu, 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.