Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'da bir evin çatısında 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mürefte Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde yaptığı aramada, çatıda 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu, 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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