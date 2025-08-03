Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 815 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

