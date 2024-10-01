Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 906 uyuşturucu hap, 53 gram sentetik uyuşturucu, 2.72 gram esrar, 2.50 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda, S.A., Ü.K., A.Y.G., T.K., T.C.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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