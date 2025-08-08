Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Cemaliye ve Çobançeşme mahallelerinde belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, 28,95 gram sentetik uyuşturucu, 46,58 gram esrar, 7,68 gram eroin ile 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan Ş.T, S.D. ve D.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.