Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Tekirdağ'da 3 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Cemaliye ve Çobançeşme mahallelerinde belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, 28,95 gram sentetik uyuşturucu, 46,58 gram esrar, 7,68 gram eroin ile 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.T, S.D. ve D.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

