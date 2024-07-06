Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 1340 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin Aydoğdu Mahallesi'nde iki evde yaptıkları aramada 1340 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda K.Ç. ve V.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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