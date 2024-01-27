Tekirdağ'da villaya uyuşturucu baskını: 2 tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İl emniyet müdürlüğü narkotik şube müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 2 katlı villada iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Polisin adreste yaptığı aramada, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kenevir, 2 hassas terazi, 24 LED aydınlatma ışığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.