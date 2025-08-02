Tekirdağ'da yangın: Yerleşim alanlarını tehdit etti

Tekirdağ'da çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaşarak paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da yangın: Yerleşim alanlarını tehdit etti

'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli Mahallesi Mevkiinde, öğle saatlerinde anız ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zaman zaman yerleşim alanlarını da tehdit etti.

Dumanları gören vatandaşlar, ilk etapta kendi imkanları ile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

200 DÖNÜM ALAN YANDI

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönüm alanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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