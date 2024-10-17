Tekirdağ’da yaralı tilki tedavi edilip doğaya bırakıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nden gelen ihbar doğrultusunda yaralı bir tilkiye müdahale etti. Araç çarpması sonucu yaralanan tilki, bakımevine nakledildi ve tedavi süreci başlatıldı.