Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 38 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısı 38'e yükseldi.

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DHA 04.11.2019 - 12:45 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 16:04

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İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı.

İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İlerleyen saatlerde aynı şikayetle hastanaye başvuran kişi sayısı 38'e yükseldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılacağı bildirildi.

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