Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şarköy ve Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Yaşar Koç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda aracın kontrolden çıktığını söyledi. Koç, devrilen minibüste bulunanları aracın camı kırarak çıkardığını belirtti.

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