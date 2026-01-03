Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu
03.01.2026 15:55
AA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir yük gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu.
Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halinde bulunan Palau bayraklı "White Lina" isimli gemi, lodos nedeniyle sürüklenerek Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Santos Plajı önünde karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemi personelinin talep etmesi halinde ekipler tarafından tahliye edilebileceği bildirildi.
Yetkililer, geminin kurtarılması için hava koşullarının elverişli hale gelmesini beklediklerini, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından çalışmaların başlatılacağını belirtti.