Tekirdağ'da derede toplu balık ölümleri endişelendirdi

Saray’dan gelen ve Beyazköy, Ahımehmet, Misinli ve Büyükkarıştıran mahallelerine kadar uzanan Yuvalı Deresi kenarında gezerken toplu balık ölümlerine rastlayan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Ölü balıkları görünce içinin acıdığını belirten Misinli sakini Caner Yalim, “Yine muhtemelen fabrika atıkları yüzünden balıklar ölü vaziyette. Yazık şu balıklara ya, bir sürü balık ölmüş, böyle bir şey olamaz” dedi.

"O DEREDEN HAYVANLAR SU İÇİYOR, TARLA SULUYORUZ"



Konuyla ilgili konuşan Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, “Durumu gören vatandaşımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Çevre İl Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yetkili birimden 3 mühendis geldi ve gerekli incelemeleri yaparak, dereden numuneler aldı. Bunu yapanların yanına kar kalmayacak. Bu dereden hayvanlar da su içiyor, tarlamızı da suluyoruz, yazık günah” diye konuştu.