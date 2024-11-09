Tekirdağ'daki balıkçılardan poyraz arası

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 5 gündür sert estiğini, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.



Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta başında etkisini kaybetmesi bekleniyor.