Tekirdağ'daki Çırçır Tepesi çöplüğe döndü

Şehrin en güzel seyir noktalarından biri olan Çırçır Tepesi, günün her saatinde vatandaşların uğrak yeri oluyor. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları gençlerin ve ailelerin vakit geçirdiği alan, sorumsuz kişiler yüzünden çöple kaplanıyor. Pet şişeler, karton kutular, plastik poşetler ve yiyecek ambalajları tepede kötü görüntü oluştururken, çevreye atılan atıklar manzaranın güzelliğini gölgeliyor.

