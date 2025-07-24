Tekirdağ'daki katliam gibi kazada şoföre tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü Ercan Tak tutuklandı.
Tekirdağ'da 4 kişinin can verdiği kazada, süt kamyonunun şoförü tutuklandı.
Kaza, dün TEM Otoyolu'nun Çorlu Gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana gelmişti.
Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, Ercan Tak (56) yönetimindeki süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki otomobil çarpışmıştı.
Sürücü Gürhan Recep Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Tak, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Şerit ihlali yaptığı belirtilen Tak'ın ifadesinde, önüne araç çıktığını söylediği öğrenildi.
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