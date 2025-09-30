Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: Üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'daki kazada üniversiteli bir genç öldü.

Kaza, Marmaraereğlisi-Seymen Karayolu'ndaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi.

Saat 10.30 sıralarında Yunus E.S. yönetimindeki TIR, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın (18) kullandığı otomobile çarptı.

İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üniversite öğrencisi Beyaz Çorlu Devlet Hastanesi'ne, TIR sürücüsü ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Buğra Beyaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.