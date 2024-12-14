Tekirdağ'da TIR parkında yangın paniği

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit Mevkii’ndeki tır parkında bulunan ve geri dönüşüm malzemeleri ile plastik maddelerin bulunduğu bir işletmede yangın meydana geldi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

