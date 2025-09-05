Tekirdağ'ı poyraz vurdu
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde iki gündür poyraz etkili oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
