Tekirdağ’ı sis bastı

Tekirdağ’da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Tekirdağ’ı sis bastı

'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan karayollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Tekirdağ’ı sis bastı - 1

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler açıklarına demirledi.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öne Çıkan Video

Ayder Yaylası'na düşen çığın görüntüsü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...