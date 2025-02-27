Tekirdağ’ı sis bastı
Tekirdağ’da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan karayollarında görüş mesafesi düştü.
Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.
Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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