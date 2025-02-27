Tekirdağ’ı sis bastı

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.



Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan karayollarında görüş mesafesi düştü.



Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.