Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni minibüse çarptı: 6 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Edirne'den İstanbul yönüne giden yük treni hemzemin geçitte fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.



Çarpmanın etkisiyle minibüs uzun süre sürüklendi. Araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tren seferleri uzun süre yapılamadı.



TCDD'DEN AÇIKLAMA



Kazayla ilgili TCDD'den yapılan açıklamada, hemzemin geçidin bariyerli, flaşörlü, korumalı olduğu olay anında da bariyerlerin yaya ve araç girişine kapalı olduğu belirtildi.

