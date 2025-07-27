Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında yoğunluk

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artarken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.



Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarını tercih ettiğini söyledi.



İstanbul, Edirne, Kırklareli ve birçok şehirden kente çok sayıda turistin geldiğini aktaran Karaküçük, Tekirdağ'ın doğal güzelliğinin yanı sıra plajlarıyla da vatandaşların ilgisini çektiğini belirtti.

