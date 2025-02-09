Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Ganos Dağları’nı beyaza bürüdü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Ganos Dağları, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaz örtüsünü giyen Ganos’un zirvesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yetkililer, bölgeye çıkacak vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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