Tekirdağlı balıkçılara lodos engeli

Tekirdağ'da fırtına etkili oluyor.



Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.



Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli olmasının balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi. Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesini beklediğini ifade etti.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte lodosun iki gün etkili olması bekleniyor.

