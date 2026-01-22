Teklif Meclis'ten geçti. En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı görüşmelerde teklifin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören yedinci maddesi kabul edildi.

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.