Teklif TBMM'de kabul edildi: Yetkisiz çakara ceza artacak, bekçi üst araması yapabilecek

İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

YETKİSİZ ÇAKARA CEZA ARTACAK

Yasayla, trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cezalar arttırılıyor.



Buna göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek.



Söz konusu aracı kullananların sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.



Ayrıca araç da aynı süreyle trafikten men edilecek.



RUHSATSIZ SİLAHIN CEZASI ARTIYOR

Yasayla, ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin cezalar da arttırılıyor.



Buna göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.



Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, ve satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak.



Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.



BEKÇİYE ÜST ARAMA YETKİSİ

Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiyi elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.



Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet tekşilatı mensuplarının ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı verilecek.



En az bir yıldan beri faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek; federasyon ve konfederasyonlarda bu şart aranmayacak.



Araç kiralama şirketleri kiralama işlemlerine ilişkin belgeler ve araçların GPS kayıtlarını 3 yıl süreyle saklayacak.

