Teklif yasalaştı: Telefon klonlamalarına önlem

Son dakika haberi! Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 11 maddelik Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

BİR YIL SİNYAL ALINAMAYAN TELEFONUN IMEI NUMARASI KAPATILACAK

Yasa, cep telefonu klonlanmasının önüne geçilmesi için de düzenlemeyi içeriyor. Buna göre, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürülüyor. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.

YETKİSİZ TÜTÜN SATIŞINA HAPİS

Yasayla, kaçak tütün satışına yönelik cezalarda da artırıma gidiliyor.



Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ürün İzleme Sistemine usulsüz müdahale suç kapsamına alınacak. Elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya gerçeğe aykırı şekilde iletenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



Yasa teklifiyle son olarak, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.