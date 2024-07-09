Tekman’da sel bilançosu

Selden etkilenen Mollamehmet ve Namzanlar Mahallesi'nde belediyeye ait iş makineleri gece geç saatlere kadar çalışarak riskli bölgeleri çember altına aldılar.



Bu arada ilçede yeterince iş makinesi bulunmadığı için çevre ilçelerden iş makinelerini talep ederek takviye istendi. Bunun üzerine Hınıs ve Karayazı ilçelerinde takviye iş makineleri sel bölgelerine gelerek çalışmalarına aralıksız devam ettiler.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Aşırı sel nedeniyle ana yollarda sıkıntıların olduğu için yine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerin iş makineleri aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar.



Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Külli ile daire amirleri ile Mollamehmet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.