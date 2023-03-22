Tekne orucu nedir, nasıl tutulur?

Çocuklar için oruç tutma denemeleri de oldukça anlamlıdır. Çünkü yetişkin olma yolunda atılan en önemli adımlardan biri oruç tutmaktır. Anadolu'da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir. Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu

adımlar, ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık

sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel

olmamak gerekir. Oruç, onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini arttırır.

TEKNE ORUCU TARİHİ

Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler. Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmış.

TEKNE ORUCU NASIL TUTULUR?

Çocuklar bu orucu isterlerse sabahtan öğle saatine kadar, isterlerse de öğleden akşama kadar tutabilirler.