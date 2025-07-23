Teknede şüpheli ölüm: Asılı halde bulundu

İzmir Foça'da 51 yaşındaki Alper O., kaldığı teknesinde ölü bulundu.

Olay Büyükdeniz Limanı'nda sahilden yaklaşık 50 metre açıkta şamandıraya bağlı Captain isimli yelkenli teknede meydana geldi.

Alper O.'dan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek limandabulunan tekneye gitti.

Alper O.'yu iple asılı halde bulan komşuları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Alper O.'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Bekar olan Alper O.'nun Karşıyaka'da ikamet ettiği, Foça Gerenköy Yapalak mevkisindeki tavuk çiftliğini bir süre önce kiraya verdiği ortaya çıktı.



Zamanının büyük çoğunluğunu teknede geçirdiği öğrenilen Alper O.’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.